Манчестер Юнайтед відправить Онана в оренду у Трабзонспор

Трабзонспор узгодив з Манчестер Юнайтед продовження оренди камерунського голкіпера Андре Онана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода буде розрахована на сезон-2026/27 та не включатиме опцію обов'язкового викупу. За оренду Трабзонспор заплатить 1.3 млн фунтів, а також покриє більшу частину зарплати гравця.

Минулого сезону 30-річний голкіпер провів 33 матчі, пропустив 40 голів та 7 раз залишив свої ворота "на замку".

Нагадаємо, що камерунець пов'язаний угодою з англійським грандом до 30 червня 2028 року. З літа 2023-го у футболці манчестерського клубу Онана провів 102 гри (150 пропущених м'ячів та 24 "сухі" поєдинки).

Портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера у 10 мільйонів євро.

Наприкінці березня 2026 року повідомлялося, що МЮ постало перед проблемою щодо майбутнього камерунського воротаря, чия заробітна плата значно зросте у разі виходу команди до Ліги чемпіонів, куди команда пробилась за підсумками сезону АПЛ-2025/26.