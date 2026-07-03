Онана проведе ще один сезон у Трабзонспорі

Манчестер Юнайтед відправив камерунського голкіпера Андре Онана у ще одну річну оренду в Трабзонспор.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Умови угоди та наявність у ній опції викупу не розголошуються. Раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що Трабзонспор заплатить за оренду 30-річного воротаря 1,3 мільйона фунтів і покриє більшу частину його зарплати.

Нагадаємо, що камерунець пов'язаний угодою з англійським грандом до 30 червня 2028 року. З літа 2023-го у футболці манчестерського клубу Онана провів 102 гри (150 пропущених м'ячів та 24 "сухі" поєдинки). Портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера у 10 мільйонів євро.

Минулий сезон Онана також провів у оренді в Трабзонспорі. Він зіграв у 33 матчах, пропустив 40 голів та 7 раз залишив свої ворота "на замку".