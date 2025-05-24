Мактоміней став найкращим гравцем Серії А сезону-2024/25

Серія А визначила найкращого гравця сезону-2024/25 – ним став Скотт Мактоміней.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Шотландець перебрався до Наполі лише влітку 2024 року за 30 млн євро з Манчестер Юнайтед і за цей час зіграв 34 матчі в межах чемпіонату Італії, в яких забив 12 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Зазначимо, що головний тренер "партенопейців" Антоніо Конте, якого було визнано найкращим в сезоні, також проводить свій дебютний сезон на чолі команди.

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Напередодні Наполі переграв Кальярі та здобув свій другий Скудетто за останні три роки.