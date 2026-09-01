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Лідер Наполі перенесе операцію на серці

Олег Дідух — 1 вересня 2026, 15:25
Лідер Наполі перенесе операцію на серці
Скотт Мактоміней
Getty Images

Півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней перенесе операцію на серці.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Причиною хірургічного втручання є доброякісна серцева аритмія, яку виявили у 29-річного шотландця. Очікується, що Мактоміней пропустить більше місяця та повернуться у гру після жовтневої паузи на матчі національних збірних.

Таким чином, він пропустить матчі Серії А проти Інтера, Болоньї та Фіорентини, а також поєдинок Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Нагадаємо, Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. За підсумками сезону-2024/25 його була визнано найкращим гравцем Серії А.

У поточній кампанії Скотт виходив у основі у обох матчах Наполі в Серії А, сумарно провівши на полі 146 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Наполі Скотт Мактоміней

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