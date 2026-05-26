Банк Шотландії випустив купюру із зображенням Мактомінея

Півзахисник італійського Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней зображений на новій 20-фунтовій купюрі, яку випустив Банк Шотландії.

Про це повідомляє ВВС.

Тираж банкнот – всього 100 екземплярів. Випуск присвячений до чемпіонату світу 2026 року, на якому зіграє збірна Шотландії. Раніше було оголошено заявку команди на турнір, Мактоміней у неї потрапив.

На банкноті зображено Мактомінея, який забиває шедевральний гол ударом через себе у ворота Данії у матчі відбору на чемпіонат світу-2026, який завершився перемогою шотландців 4:2 та вивів команду на мундіаль.

Мактоміней є одним із лідерів збірної Шотландії. 29-річний хавбек виступає за команду з 2018 року, сумарно відзначився 14 голами в 69 матчах.