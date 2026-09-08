Лідер Наполі успішно переніс операцію на серці
Скотт Мактоміней
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Півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней успішно переніс операцію на серці.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Причиною хірургічного втручання стала доброякісна серцева аритмія, яку виявили у 29-річного гравця.
У вівторок, 7 серпня, в манчестерській лікарні Spire Hospital футболісту зробили абляцію. Повернення Скотта до тренувань очікується вже через 2 тижні.
Нагадаємо, Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. За підсумками сезону-2024/25 його була визнано найкращим гравцем Серії А.
У поточній кампанії Скотт виходив у основі у обох матчах Наполі в Серії А, сумарно провівши на полі 146 хвилин. Результативними діями не відзначався.