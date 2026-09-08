Лідер Наполі успішно переніс операцію на серці

Півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней успішно переніс операцію на серці.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Причиною хірургічного втручання стала доброякісна серцева аритмія, яку виявили у 29-річного гравця.

У вівторок, 7 серпня, в манчестерській лікарні Spire Hospital футболісту зробили абляцію. Повернення Скотта до тренувань очікується вже через 2 тижні.

Нагадаємо, Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024 року. За підсумками сезону-2024/25 його була визнано найкращим гравцем Серії А.

У поточній кампанії Скотт виходив у основі у обох матчах Наполі в Серії А, сумарно провівши на полі 146 хвилин. Результативними діями не відзначався.