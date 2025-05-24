Наполі з суперголом Мактомінея обіграв Кальярі: огляд чемпіонського матчу Серії А
x.com/en_sscnapoli
Наполі у заключному турі італійської Серії А вдома обіграв Кальярі.
Огляд матчу
Голами у складі підопічних Антоніо Конте відзначилися Скот Мактоміней та Ромелу Лукаку.
Перемога дозволила Наполі здобути чемпіонський титул, у турнірній таблиці неаполітанці на 1 бал випередили міланський Інтер.
Для Наполі цей титул став 4-м в історії, зазначимо, що саме Інтер був переможцем минулого сезону. Кальярі завершив сезон на 14-му місці
Чемпіонат Італії – Серія А
38 тур, 23 травня
Голи: 1:0 – 42 Мактоміней, 2:0 – 51 Лукаку
Раніше повідомлялося, що Антоніо Конте став першим тренером в історії Серії А, який виграв турнір із трьома різними командами.