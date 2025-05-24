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Наполі з суперголом Мактомінея обіграв Кальярі: огляд чемпіонського матчу Серії А

Олександр Булава — 24 травня 2025, 07:29
Наполі з суперголом Мактомінея обіграв Кальярі: огляд чемпіонського матчу Серії А
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Наполі у заключному турі італійської Серії А вдома обіграв Кальярі.

Огляд матчу

Голами у складі підопічних Антоніо Конте відзначилися Скот Мактоміней та Ромелу Лукаку.

Перемога дозволила Наполі здобути чемпіонський титул, у турнірній таблиці неаполітанці на 1 бал випередили міланський Інтер.

Для Наполі цей титул став 4-м в історії, зазначимо, що саме Інтер був переможцем минулого сезону. Кальярі завершив сезон на 14-му місці

Чемпіонат Італії – Серія А
38 тур, 23 травня

Наполі – Кальярі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Мактоміней, 2:0 – 51 Лукаку

Раніше повідомлялося, що Антоніо Конте став першим тренером в історії Серії А, який виграв турнір із трьома різними командами.

Кальярі Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

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