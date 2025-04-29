Рюдігер переніс операцію через травму у матчі з Барселоною

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер пропустить залишок сезону-2024/25 через травму, яку він отримав у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомила пресслужба "королівського клубу".

Німець переніс операцію через частковий розрив меніску та розпочав процес відновлення. За інформацією Фабріціо Романо, Рюдігер повернеться до тренувань через два місяці.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2025

Зазначимо, що окрім травми футболіст в тому матчі встиг отримати ще й червону картку на лаві для запасних через емоційне жбурляння льоду в бік арбітра.

У підсумку, Антоніо та ще два гравці Реала можуть отримати за свої дії тривалі дискваліфікації.

Що стосується Рюдігера, то він вже встиг перепросити перед рефері та вболівальниками за свою поведінку.