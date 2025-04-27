Рюдігер перепросив перед арбітром фіналу Кубку Іспанії за свою поведінку

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер перепросив перед арбітром фінального матчу Кубку Іспанії Рікардо де Бургосом Бенгоечеа.

Футболіст виступив із заявою у своєму Instagram.

"Моїй поведінці минулої ночі немає жодних виправдань. Мені дійсно дуже шкода. Від початку другого тайму ми демонстрували дуже хорошу гру і після 111-ї хвилини я нічим не міг допомогти команді.

Мушу перепросити перед арбітром та усіма, кого я розчарував", – написав Рюдігер.