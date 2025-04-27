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Рюдігер перепросив перед арбітром фіналу Кубку Іспанії за свою поведінку

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 13:03
Рюдігер перепросив перед арбітром фіналу Кубку Іспанії за свою поведінку
Антоніо Рюдігер
Getty Images

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер перепросив перед арбітром фінального матчу Кубку Іспанії Рікардо де Бургосом Бенгоечеа.

Футболіст виступив із заявою у своєму Instagram.

"Моїй поведінці минулої ночі немає жодних виправдань. Мені дійсно дуже шкода. Від початку другого тайму ми демонстрували дуже хорошу гру і після 111-ї хвилини я нічим не міг допомогти команді.

Мушу перепросити перед арбітром та усіма, кого я розчарував", – написав Рюдігер.

Зазначимо, що захисник жбурнув в арбітра матчу бік судді кубик льоду, через що може отримати тривалу дискваліфікацію.

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Цей інцидент стався в доданий час, коли не було зараховано гол Кіліана Мбаппе. У підсумку. свої червоні картки також отримали Лукас Васкес та Джуд Беллінгем.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

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