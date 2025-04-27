Рюдігер перепросив перед арбітром фіналу Кубку Іспанії за свою поведінку
Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер перепросив перед арбітром фінального матчу Кубку Іспанії Рікардо де Бургосом Бенгоечеа.
Футболіст виступив із заявою у своєму Instagram.
"Моїй поведінці минулої ночі немає жодних виправдань. Мені дійсно дуже шкода. Від початку другого тайму ми демонстрували дуже хорошу гру і після 111-ї хвилини я нічим не міг допомогти команді.
Мушу перепросити перед арбітром та усіма, кого я розчарував", – написав Рюдігер.
Зазначимо, що захисник жбурнув в арбітра матчу бік судді кубик льоду, через що може отримати тривалу дискваліфікацію.
Цей інцидент стався в доданий час, коли не було зараховано гол Кіліана Мбаппе. У підсумку. свої червоні картки також отримали Лукас Васкес та Джуд Беллінгем.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.