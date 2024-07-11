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Когут, якого не прийняли фанати Карпат, знайшов собі новий клуб

Игорь Чернявский — 11 липня, 17:35
Когут, якого не прийняли фанати Карпат, знайшов собі новий клуб

Вже колишній півзахисник Дніпра-1 Ігор Когут близький до переходу в Металіст 1925.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Ігор вже тренувається з новою командою. Медогляд призначений на сьогодні, 11 липня. Якщо він пройде успішно, то сторони підпишуть контракт.

Цікаво, що буквально кілька днів тому Когут міг перейти в Карпати, але, як сказав Мирон Маркевич, із його трансфером були "певні нюанси".

Виявилося, що проти підписання 28-річного хавбека виступили львівські вболівальники, які не забули скандальні висловлювання гравця про Захід України та Степана Бандеру.

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