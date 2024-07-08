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Маркевич анонсував нові трансфери Карпат

Игорь Чернявский — 8 липня, 17:55
Маркевич анонсував нові трансфери Карпат

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає пріоритетним завданням підсилення атакувальної ланки.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"Зараз зосередилися на підсиленні лінії атаки. Вчора в розташуванні Карпат з'явився бразильський вінгер Стеніо, який належить Крузейро, а минулого сезону грав на правах оренду за португальський АВШ. Я зацікавлений в запрошенні Віталія Дахновського з Вереса. Також очікуємо на приїзд нападника, який раніше виступав у Швеції"

Нещодавно "ТаТоТаке" повідомляло, що Карпати підсиляться двома гравцями вмираючого Дніпра-1. Маркевич підтвердив цю інформацію.

"Докладаються зусилля, аби зміцнили оборону ексгравці Дніпра-1 Володимир Адамюк та Денис Мірошніченко. З переходом ще одного дніпрянина Ігоря Когута є певні нюанси"

Нагадаємо, раніше львівський клуб підписав капітана юнацької збірної України.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Мирон Маркевич

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