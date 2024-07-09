Трансфер Когута в Карпати зірвався через позицію фанатів

Львівські Карпати прийняли рішення відмовитися від трансферу півзахисника Дніпра-1 Ігоря Когута через неприйняття вболівальників.

Про це повідомляє Sport Arena.

Львівський клуб зосередиться на підписанні захисника дніпрян Володимира Адамюка. Раніше Карпати оголосили про підписання Дениса Мірошниченка.

Зазначимо, що пресслужба Карпат повідомила про відмову від підписання Когута, але причину такого рішення не пояснила. Як пишуть деякі фанати львів'ян у коментарях до новини, Когут негативно висловлювався про захід України.

Нагадаємо, що ситуація у Дніпрі-1 залишається невизначеною. Напередодні комерційний директор В’ячеслав Фрідман сказав, що клуб має бюджет тільки до зими. А почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза повідомив, що у клуба може з'явитися новий інвестор, якщо поточне керівництво покину команду.