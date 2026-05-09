Психологічно тисне, але ми не збираємось здаватись: півзахисник Олександрії – про поразку Поліссю в 27 турі УПЛ

Півзахисник Олександрії Сергій Булеца поділився думками щодо матча проти житомирського Полісся, у якому його команда поступилася з рахунком 1:2.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

Сергій Булеца відзначив тактичну підготовку олександрійців та висловив переконання, що команда мала всі шанси на здобуття очок.

"Я думаю, правильно тактично зіграли, могли і більше забивати – в першому таймі був момент, і в другому таймі був момент. У підсумку ми забили гол. В цілому показали хорошу гру. Полісся забило, у них футболісти класом вище, але наша команда не поступалась і бійцівські якості показала. Думаю, ось це найголовніше", – зауважив гравець.

Футболіст також додав, що суперник не став для команди несподіванкою, оскільки стиль гри житомирян із акцентом на контроль м'яча був заздалегідь відомий.

Окрему увагу Булеца приділив психологічному стану гравців через складне турнірне становище Олександрії, визнавши певний тиск на команду.

"Звісно, психологічно тисне, але ми не збираємось здаватись, тому тільки вперед. Все починається з тренування, тому будемо ретельно працювати, щоби брати очки. Треба правильно підійти до гри, правильно відновитись мені і команді. Думаю, все може вийти", – підсумував Сергій Булеца.

Він додав, що команда продовжує підготовку до наступних матчів чемпіонату, фокусуючись на фізичному відновленні та реалізації створених на полі моментів.

Наразі Олександрія знаходиться на 15 місці в турнірній таблиці УПЛ та є другим прямим кандидатом на вибування в Першу лігу України.

Нагадаємо, що Полісся, обігравши Олександрію, вийшло на друге місце в Українській Прем'єр-лізі.