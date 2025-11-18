Відсмокчи, ліверпульська с***а: легенда Ірландії потрапив у скандал через святкування голу збірної

У футбольному світі не стихають емоції після драматичної перемоги збірної Ірландії над Угорщиною (3:2), яка забезпечила "зелено-білим" місце у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Особливий резонанс викликала реакція колишнього форварда "Редінга" та "Вулвергемптона" Кевіна Дойла, який, схоже, не стримав емоцій у прямому ефірі.

Після переможного гола Троя Перротта на 96-й хвилині, що оформив для нього хет-трик, Дойл, святкуючи у студії RTE Sport, ймовірно, вигукнув образливу фразу, назвавши капітана Угорщини Домініка Собослаї: "Ліверпульської с****ю". Фраза прозвучала на фоні емоційного вибуху, коли ексфорвард побіг студією, не приховуючи радості.

Kevin Doyle celebrates in RTÉ studios after Troy Parrott scores the winner in Budapest 🇮🇪



Match report here or on https://t.co/YXqp4pbqKj: https://t.co/LoesL8MQB8 pic.twitter.com/kNwfETLuO0 — RTÉ Sport (@RTEsport) November 16, 2025

Інцидент став ще спекотнішим через поведінку Собослаї раніше у матчі. Після гола Барнабаша Варги, який зробив рахунок 2:1 на користь Угорщини, лідер збірної виконав іронічний "плачущий жест" у стилі Кріштіану Роналду, адресований уболівальникам Ірландії.

Однак фінал став кардинально іншим – вже Собослаї залишив поле у сльозах, коли Ірландія вирвала сенсаційну перемогу.

Раніше повідомлялося, що матч кваліфікації на ЧС-2026 в Африці завершився гучним скандалом через звинувачення у магії вуду однієї із команд.