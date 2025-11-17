Українська правда
Звинувачення у магії вуду і бенефіс резервного кіпера: в Африці відбувся божевільний матч відбору на ЧС-2026

Богдан Войченко — 17 листопада 2025, 14:12
Матч між Нігерією та Конго у боротьбі за путівку в стикові матчі ЧС-2026 видався неймовірним за драматургією, і, схоже, не обійшовся без містики.

Основний час завершився з рахунком 1:1, тож долю поєдинку вирішувала серія пенальті. І саме тут настав час історичного моменту: Тімоті Фаюлу, який не є основним воротарем навіть у своєму клубі та провів лише чотири матчі цього сезону за вірменський Ноа, вийшов на поле на 120-ій хвилині, спеціально під "лотерею".

Вибір тренера виявився ідеальним Фаюлу потягнув два удари у серії та приніс Конго перемогу 4:3, зробивши це у своєму дебютному офіційному матчі за національну збірну.

Проте матч завершився не лише радістю гостей, але й гучним скандалом. Після поразки наставник Нігерії Ерік Шелль заявив, що біля лави суперників проводили вуду-ритуал, який нібито вплинув на серію пенальті:

"Увесь час під час пенальті один зі штабу Конго тряс пляшкою. Не знаю, що там було вода чи щось інше. Я намагався цьому запобігти, але мене зупинили".

Зазначимо, ця перемогла відправила команду до березневого турніру в якому зіграють два представники КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка), та по одному від Азії, Африки, Південної Америки та Океанії.

Наразі визначено 3 учасники турніру – ДР Конго (Африка), Болівія (Південна Америка), Нова Каледонія (Океанія). Ірак та ОАЕ проведуть матч за потрапляння в міжконфедераційний плейоф вже завтра, 18 листопада. Перша гра завершилася внічию 1:1.

Раніше Конфедерація футболу Африки (CAF) визначилася з трійкою претендентів на приз найкращому футболісту континенту в 2025 році.

