Скандального експрезидента Іспанської федерації футболу закидав яйцями рідний дядько

Колишній президент Іспанської федерації футболу (RFEF) Луїс Рубіалес опинився в неприємній ситуації під час презентації своєї книги "Вбити Рубіалеса".

Один із присутніх у залі під час презентації раптово почав кидати у колишнього функціонера курячі яйця. Нападника вдалося оперативно знешкодити силами інших присутніх у залі, хоча сам Рубіалес також був готовий відповісти на атаку в свій бік.

Igual es el mejor vídeo de los últimos 4/5 años:



- Rubiales presenta un libro (?)

- Irrumpe un energúmeno y le tira 3 huevos.

- Rubiales esquiva con 360 incluido

- El loco es su tío jjdjfjf

- Bertrand Ndongo aparece (surrealista) y se lleva al locopic.twitter.com/6NQH4KcHvJ — Juanca. (@Nanosecso) November 13, 2025

Чоловіком, який кидав яйця у Рубіалеса, виявився його рідний дядько.

"Виявилося, що це був мій дядько. Його звуть Луїс Рубен, він приблизно одного зі мною віку. Він не зовсім нормальна людина. Тепер нам доведеться вжити проти нього серйозних заходів, адже він міг бути озброєний. А я бачив, що в залі сиділа вагітна жінка, а також були діти, вони могли постраждати. Все могло скластися набагато гірше", – заявив експрезидент RFEF.

Нагадаємо, Рубіалеса відсторонили від футболу через сексуальний скандал. На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу чемпіонату світу 2023 функціонер поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо без її згоди на це.

Згодом Рубіалес подав апеляцію на своє трирічне відсторонення від футболу, проте її було відхилено.