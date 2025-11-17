Карма в дії: зірка збірної Угорщини завершив матч з Ірландією у сльозах після ганебної провокації фанатів
У матчі відбору, який уже зараз називають одним із найбільш драматичних, збірна Угорщини за кілька хвилин пройшла шлях від ейфорії до справжнього футбольного жаху.
Проти Ірландії "мадяри" були попереду вже до 37-ї хвилини та святкували гол із провокаціями в стилі Кріштіану Роналду, але завершили гру в сльозах і без шансів на ЧС-2026.
Поєдинок склався вибухово: вже на 3-й хвилині ірландці пропустили після удару Лукача, але швидко вирівняли ситуацію – Трой Перротт реалізував пенальті та повернув інтригу.
Перед перервою Варга знову вивів Угорщину вперед, а капітан Домінік Собослаї не втримався від епатажного святкування, показавши жест плачу у бік фанів суперника – як це робив свого часу Кріштіану Роналду.
Та саме Ірландія стала автором неймовірного футбольного сюжету. На 80-й хвилині Перротт зробив дубль, зрівнявши рахунок, а на 90+6 хвилині оформив історичний камбек, пробивши повз Дібуша та відправивши свою команду у плейоф.
Собослаї, який ще за кілька хвилин до перерви був на піку емоцій, після фінального свистка не зміг стримати сліз і залишив поле розбитим.
Зазначимо, що вже не вперше Домінік відзначається провокаціями на полі. Не так давно угорець публічно "зарубився" із зіркою Реала після розгромної поразки від Туреччини у межах Ліги націй.