Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Татова гордість: син Роналду відзначився дебютним голом за збірну Португалії U-16

Богдан Войченко — 1 листопада 2025, 15:21
Instagram
Татова гордість: син Роналду відзначився дебютним голом за збірну Португалії U-16

Кріштіану Роналду-молодший відзначився першим голом у складі юнацької збірної Португалії U-16.

Забитий м'яч 15-річного нападника допоміг команді розгромити Вельс із рахунком 3:0 на міжнародному турнірі Кубок Федерацій, який проходить в Антальї (Туреччина).

Читайте також :
Фото Роналду здивував фанатів новим образом: футболіст кардинально змінив зачіску

Це був лише другий матч юного нападника у футболці національної команди.

Напередодні, 30 жовтня, Роналду-молодший дебютував у поєдинку проти Туреччини, коли вийшов на заміну у компенсований час за рахунку 2:0 на користь Португалії.

Також відзначимо, що цього року Кріштіану-молодший дебютував та відзначився першим голом у складі збірної Португалії U-15.

ВІДЕО Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футзалу Кріштіану Роналду-молодший