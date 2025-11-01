Татова гордість: син Роналду відзначився дебютним голом за збірну Португалії U-16

Кріштіану Роналду-молодший відзначився першим голом у складі юнацької збірної Португалії U-16.

Забитий м'яч 15-річного нападника допоміг команді розгромити Вельс із рахунком 3:0 на міжнародному турнірі Кубок Федерацій, який проходить в Антальї (Туреччина).

Це був лише другий матч юного нападника у футболці національної команди.

Напередодні, 30 жовтня, Роналду-молодший дебютував у поєдинку проти Туреччини, коли вийшов на заміну у компенсований час за рахунку 2:0 на користь Португалії.

Також відзначимо, що цього року Кріштіану-молодший дебютував та відзначився першим голом у складі збірної Португалії U-15.