Все ближче до гри з батьком: син Роналду дебютував за збірну Португалії U-16

Кріштіану Роналду-молодший провів свій перший у кар'єрі матч у складі юнацької збірної Португалії U-16.

Про це повідомляє ESPN.

Дебют Роналду-молодшого відбувся вчора, 30 жовтня, під час поєдинку міжнародного турніру Кубок Федерацій, який проходить в Антальї (Туреччина). 15-річний футболіст вийшов на заміну у доданий час матчу Португалія – Туреччина за рахунку 2:0 на користь його команди.

Гра проти турків була першою з трьох для португальців на цьому турнірі. Завтра, 1 листопада, Португалія зіграє з Уельсом, після чого на неї очікує протистояння з Англією (3 листопада).

Кріштіану Роналду-молодший грає на позиції форварда в молодіжній академії саудівського клубу Аль-Наср, зіркою якого є його батько Кріштіану Роналду.

Раніше цього року Роналду-молодший дебютував та відзначився першим голом у складі збірної Португалії U-16.

Нагадаємо, що під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану Роналду забив 950-й гол у своїй кар'єрі.