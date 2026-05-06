Пулішич приносить титул, а Златану голять голову: у США презентували божевільне промо ЧС-2026

У США презентували яскраве промо до чемпіонату світу-2026, яке вже активно обговорюють у мережі. Ролик від FOX Sports показує альтернативний сценарій турніру, де Крістіан Пулішич стає героєм фіналу та приносить перемогу своїй збірній над Бразилією.

За сюжетом, у вирішальному матчі за рахунку 2:2 Пулішич забиває переможний гол на останніх хвилинах, після чого США святкують історичний тріумф. У ролику демонструються масштабні гуляння по всій країні та новий статус футболістів як національних героїв.

Однак найбільше уваги привернув інший момент – легендарному Златан Ібрагімович голять голову. Це робить зірка американського футболу Том Бреді після нібито програного парі. Сцена подана з гумором і швидко стала вірусною.

У відео також з'являються інші відомі особистості, а загальна ідея ролика будується навколо віри у сенсацію та можливий тріумф США на домашньому мундіалі, який пройде у 2026 році в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня.

