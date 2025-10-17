Українська правда
Роналду здивував фанатів новим образом: футболіст кардинально змінив зачіску

Богдан Войченко — 17 жовтня 2025, 21:08
Роналду здивував фанатів новим образом: футболіст кардинально змінив зачіску

Зірковий португалець Кріштіану Роналду знову став темою для обговорень у соцмережах.

Цього разу причиною ажіотажу стала його різка зміна іміджу легендарний форвард поголив голову майже "під нуль", залишивши лише кілька міліметрів волосся.

Світлину з оновленим образом футболіста опублікувала його кохана Джорджина Родрігес, показавши теплий кадр із Кріштіану.

На фото пара виглядає щасливою та розслабленою, однак увагу фанатів миттєво привернула нова зачіска португальця, яка, за словами коментаторів, "помолодила його на кілька років".

Нагадаємо, напередодні 40-річний португалець назвав мету на відбірковий етап до ЧС-2026, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

Раніше Кріштіану був визнаний найкращим футболістом усіх часів за версією португальської Прімейри.

