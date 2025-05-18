Син Роналду відзначився першим голом за юнацьку команду Португалії

Син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду забив дебютний м'яч у складі збірної Португалії U-15.

Роналду-молодший відзначився на 13-й хвилині у матчі проти однолітків із Хорватії. Гравець відсвяткував забитий гол у стилі батька (розвівши руки убік після стрибка).

Кріштіану Роналду-молодший грає за дитячу команду Аль-Насра, раніше він також виступав за академії Посуело, Ювентуса та Реала.

Як відомо, 13 травня, він дебютував за збірну Португалії U-15. Португальці розгромили однолітків з Японії з рахунком 4:1. Кріштіану з'явився на полі на 54-й хвилині, коли Португалія вже перемагала 3:0 завдяки хеттрику Рафаеля Кабрала з Браги.