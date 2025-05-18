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Син Роналду відзначився першим голом за юнацьку команду Португалії

Олексій Мурзак — 18 травня 2025, 19:30
Син Роналду відзначився першим голом за юнацьку команду Португалії
Кріштіану Роналду-молодший
Getty Images

Син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду забив дебютний м'яч у складі збірної Португалії U-15.

Роналду-молодший відзначився на 13-й хвилині у матчі проти однолітків із Хорватії. Гравець відсвяткував забитий гол у стилі батька (розвівши руки убік після стрибка).

Кріштіану Роналду-молодший грає за дитячу команду Аль-Насра, раніше він також виступав за академії Посуело, Ювентуса та Реала.

Як відомо, 13 травня, він дебютував за збірну Португалії U-15. Португальці розгромили однолітків з Японії з рахунком 4:1. Кріштіану з'явився на полі на 54-й хвилині, коли Португалія вже перемагала 3:0 завдяки хеттрику Рафаеля Кабрала з Браги.

Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду-молодший

Кріштіану Роналду-молодший

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