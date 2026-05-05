Претендент на Пушкаша з Танзанії: 34-річний африканець відзначився шикарним голом через себе

У чемпіонаті Танзанії зафіксовано один із найефектніших голів сезону, який вже називають потенційним претендентом на премію Пушкаша.

Півзахисник Сімби Клатос Чама відзначився фантастичним ударом у матчі місцевої ліги проти Янг Африканс.

На 10-й хвилині гри Чама отримав точний навіс у штрафний майданчик і, перебуваючи спиною до воріт, наважився на акробатичний удар через себе.

М'яч ефектно перелетів голкіпера і влетів у сітку, викликавши захоплення як у коментатора, так і в соцмережах.

Цей гол став другим для його команди у матчі, який у підсумку завершився бойовою нічиєю 2:2.

