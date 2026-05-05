Претендент на Пушкаша з Танзанії: 34-річний африканець відзначився шикарним голом через себе
У чемпіонаті Танзанії зафіксовано один із найефектніших голів сезону, який вже називають потенційним претендентом на премію Пушкаша.
Півзахисник Сімби Клатос Чама відзначився фантастичним ударом у матчі місцевої ліги проти Янг Африканс.
На 10-й хвилині гри Чама отримав точний навіс у штрафний майданчик і, перебуваючи спиною до воріт, наважився на акробатичний удар через себе.
М'яч ефектно перелетів голкіпера і влетів у сітку, викликавши захоплення як у коментатора, так і в соцмережах.
Цей гол став другим для його команди у матчі, який у підсумку завершився бойовою нічиєю 2:2.
Раніше повідомлялося, що у чемпіонаті Марокко футболіст відзначився шаленим голом після удару рабоною.