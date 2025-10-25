Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аль-Наср обіграв Аль-Хазем, Роналду забив 950-й гол у кар'єрі

Олександр Булава — 25 жовтня 2025, 23:40
Аль-Наср обіграв Аль-Хазем, Роналду забив 950-й гол у кар'єрі
Кріштіану Роналду
Getty Images

У суботу, 25 жовтня, Аль-Наср здобув розгромну перемогу над Аль-Хаземом, яка стала для команди Жорже Жезуша вже шостою поспіль.

Матч завершився з рахунком 2:0. Одним з голів відзначився Кріштіану Роналду, для якого цей м'яч став 950 у професійній кар'єрі.

Найбільше м'ячів нападник забив у складі мадридського Реала — 450. Також в його активі 145 голів за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 106 за Аль-Наср, 5 за Спортинг та 143 за збірну Португалії.

Друге місце за кількістю голів посідає аргентинець Ліонель Мессі (878), третім йде бразилець Пеле (762).

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга
6 тур, 25 жовтня

Аль-Хазем – Аль-Наср 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Фелікс, 0:2 – 88 Роналду

Огляд матчу

Аль-Наср наразі лідирує у турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 18 очок.

Турнірна таблиця Про-ліги Саудівської Аравії

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що завдяки дублю у ворота збірної Угорщини Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркових циклів чемпіонату світу.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

Розмова з Роналду, пропозиції з Європи та Саудівської Аравії: Фернандеш пояснив, чому не пішов з МЮ
Гол у ворота Брюгге дозволив Кейну перевершити досягнення Мессі та Роналду
Гамільтон – найбільш привабливий спортсмен для спонсорів у 2025 році, Мессі поза топ-15
Син Роналду вперше отримав виклик до юнацької збірної Португалії U-16
Голанд зрівнявся з рекордом Роналду за кількістю матчів поспіль із забитими голами

Останні новини