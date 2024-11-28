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Челсі веде переговори про придбання сина ексгравця Арсенала

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 15:51
Челсі веде переговори про придбання сина ексгравця Арсенала
Матіс Ебуе
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Челсі став головним претендентом на те, щоб підписати талановитого гравця, який є сином колишнього захисника Арсенала.

Про такий розвиток подій повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, "пенсіонери" ведуть переговори з Вотфордом щодо трансферу Матіса Ебуе, сина Еммануеля Ебуе, який з 2004 по 2011 рік захищав кольори "канонірів".

15-річний футболіст на відміну від свого батька грає на позиції хавбека. Але повідомляється, що Матіс Ебуе буде прагнути піти слідами Еммануеля, який зробив собі ім'я у червоній частині Лондона.

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Незважаючи на свій вік Ебуе-молодший грає за команду "шершнів" до 21 року.

Він також є гравцем збірної Англії U-16. Футболіст забив переможний м'яч у фіналі U16 Challenge Trophy, у якому англійці перемогли Францію (1:0).

Це не єдиний спосіб, як Челсі може зіпсувати настрій фанатам Арсенала, адже "сині" приєдналися до боротьбі за форварда Ньюкасла та збірної Швеції Александера Ісака.

Раніше стало відомо, що легенда та екстренер Челсі Френк Лемпард повернувся до тренерської роботи.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Челсі

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