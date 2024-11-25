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Челсі доєднався до Арсенала у гонці за форварда збірної Швеції

Олексій Погорелов — 25 листопада 2024, 10:57
Челсі доєднався до Арсенала у гонці за форварда збірної Швеції
Александер Ісак
TEAMtalk

Форвард Ньюкасла та збірної Швеції Александер Ісак став трансферною ціллю ще одного лондонського клубу.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, тепер на 25-річного футболіста претендує ще й Челсі.

Раніше інтерес до шведського гравця приписували Арсеналу, який шукає собі центрфорварда.

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Повідомляється, що Ісак хоче перейти до команди, яка постійно виступає у Лізі чемпіонів та бореться за трофеї. Він сумнівається, що "сороки" найближчим часом будуть відповідати цим характеристикам.

Ньюкасл у свою чергу намагається продовжити контракт з Ісаком, але він не поспішає ставити свій підпис під новою угодою. Чинний контракт між сторонами розрахований до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Александер Ісак взяв участь в 11 матчах Ньюкасла, у яких він відзначився 5 гоалми та 2 результативними передачами.

Арсенал (Лондон) Ньюкасл Юнайтед Челсі Александер Ісак

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