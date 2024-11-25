Челсі доєднався до Арсенала у гонці за форварда збірної Швеції

Форвард Ньюкасла та збірної Швеції Александер Ісак став трансферною ціллю ще одного лондонського клубу.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, тепер на 25-річного футболіста претендує ще й Челсі.

Раніше інтерес до шведського гравця приписували Арсеналу, який шукає собі центрфорварда.

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Повідомляється, що Ісак хоче перейти до команди, яка постійно виступає у Лізі чемпіонів та бореться за трофеї. Він сумнівається, що "сороки" найближчим часом будуть відповідати цим характеристикам.

Ньюкасл у свою чергу намагається продовжити контракт з Ісаком, але він не поспішає ставити свій підпис під новою угодою. Чинний контракт між сторонами розрахований до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Александер Ісак взяв участь в 11 матчах Ньюкасла, у яких він відзначився 5 гоалми та 2 результативними передачами.