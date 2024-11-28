Лемпард очолив аутсайдера Чемпіоншипу

Колишній наставник Челсі та Евертона Френк Лемпард став новим головним тренером клубу Ковентрі, який грає у Чемпіоншипі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Cторони погодили контракт на 2,5 роки. Лемпард виведе команду на домашню гру проти Кардіффа, яка запланована на суботу. До штабу Френка приєдналися Джо Едвардс і Кріс Джонс – він працював із ними і в попередніх клубах.

A new chapter in Coventry.



Welcome, Frank. 🩵 pic.twitter.com/YIhy3cRjb9 — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

Frank's backroom staff is taking shape.



Welcome, Joe Edwards and Chris Jones. 🩵 pic.twitter.com/CXpIF3a1CU — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

46-річний Лемпард почав кар'єру тренера в 2017 році, коли очолив юнацьку команду Челсі. Потім працював з Дербі, першою командою Челсі, Евертоном, а потім знову короткий період часу тренував "синіх".

В якості гравця виступав за Вест Гем, Свонсі, Челсі, Манчестер Сіті та Нью-Йорк Сіті. За збірну Англії забив 29 голів за 106 матчів.

Ковентрі невдало почав сезон. "Небесно-блакитні" за 17 поєдинків набрали 17 очок і посідають лише 17-те місце, випереджаючи зону вильоту на 2 бали.