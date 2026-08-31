Арсенал здолав Астон Віллу у 2 турі АПЛ

Астон Вілла на "Вілла Парк" у Бірмінгемі поступилася лондонському Арсеналу в межах 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1. Єдиний гол на 59-й хвилині забив Букайо Сака.

Для "канонірів" це друга поспіль звитяга після впевненої перемоги над "Ковентрі" (3:0) на старті чемпіонату. Натомість бірмінгемці зазнали другої поразки поспіль — у 1-му турі вони поступилися Брайтону з рахунком 0:4.

Чемпіонат Англії – АПЛ

2 тур, 31 серпня

Астон Вілла – Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 59 Сака

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед із хеттриком Фернандеша декласував Іпсвіч, а Брентфорд із Ярмолюком зіграв унічию з Лідсом.