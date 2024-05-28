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Син Анчелотті може очолити клуб французької Ліги 1

Владислав Уткін — 28 травня, 09:01
Син Анчелотті може очолити клуб французької Ліги 1

Помічник головного тренера мадридського Реала Давіде Анчелотті може очолити французький Реймс.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Клуб Ліги 1 хоче бачити італійця новим тренером. На наступному тижні очікується зустріч, на якій Реймс намагатиметься переконати Давіде. Зазначається, що минулого року Анчелотті відхилив дві пропозиції, щоб залишитися в Реалі.

Реймс у цьому сезоні чемпіонату Франції посів 9 місце в турнірній таблиці, набравши 47 очок.

Давіде є сином відомого італійського наставника Карло Анчелотті. З 2021 року він увійшов у тренерський штаб батька в Реалі. Раніше з'являлась інформація, що Давіде може очолити іспанську Севілью.
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