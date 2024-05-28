Син Анчелотті може очолити клуб французької Ліги 1

Помічник головного тренера мадридського Реала Давіде Анчелотті може очолити французький Реймс.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Клуб Ліги 1 хоче бачити італійця новим тренером. На наступному тижні очікується зустріч, на якій Реймс намагатиметься переконати Давіде. Зазначається, що минулого року Анчелотті відхилив дві пропозиції, щоб залишитися в Реалі.

#Reims want Davide #Ancelotti (the son and the assistant of Carlo Ancelotti) as new coach. Expected a meeting next week to try to convince him. Ancelotti Jr has turned down 2 important bids last year to stay at Real Madrid. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2024

Реймс у цьому сезоні чемпіонату Франції посів 9 місце в турнірній таблиці, набравши 47 очок.