Легенда Ліверпуля може знову очолити Рейнджерс

Колишній футболіст Ліверпуля Стівен Джеррард може повернутись до тренерської діяльності після нетривалої перерви.

Про це повідомляє Telegraph.

Шотландський Рейнджерс розглядає декілька кандидатур на пост головного тренера, серед яких є ексфутболіст "червоних".

Зазначимо, що Джеррард вже працював у стані клубу з Глазго з 2019 по 2021 рік. Тоді клуб виграв чемпіонат Шотландії у сезоні-2020/21.

Окрім того, Стівен тренував також Астон Віллу та Аль-Іттіфак, звідки його було звільнено цієї зими.

Раніше повідомлялось, що у послугах Джеррарда зацікавлений англійський Карлайл.