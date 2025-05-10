Легенда Ліверпуля може знову очолити Рейнджерс
Стівен Джеррард
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Колишній футболіст Ліверпуля Стівен Джеррард може повернутись до тренерської діяльності після нетривалої перерви.
Про це повідомляє Telegraph.
Шотландський Рейнджерс розглядає декілька кандидатур на пост головного тренера, серед яких є ексфутболіст "червоних".
Зазначимо, що Джеррард вже працював у стані клубу з Глазго з 2019 по 2021 рік. Тоді клуб виграв чемпіонат Шотландії у сезоні-2020/21.
Окрім того, Стівен тренував також Астон Віллу та Аль-Іттіфак, звідки його було звільнено цієї зими.
Раніше повідомлялось, що у послугах Джеррарда зацікавлений англійський Карлайл.