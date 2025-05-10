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Легенда Ліверпуля може знову очолити Рейнджерс

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 10:36
Легенда Ліверпуля може знову очолити Рейнджерс
Стівен Джеррард
Getty Images

Колишній футболіст Ліверпуля Стівен Джеррард може повернутись до тренерської діяльності після нетривалої перерви.

Про це повідомляє Telegraph.

Шотландський Рейнджерс розглядає декілька кандидатур на пост головного тренера, серед яких є ексфутболіст "червоних".

Зазначимо, що Джеррард вже працював у стані клубу з Глазго з 2019 по 2021 рік. Тоді клуб виграв чемпіонат Шотландії у сезоні-2020/21.

Окрім того, Стівен тренував також Астон Віллу та Аль-Іттіфак, звідки його було звільнено цієї зими.

Раніше повідомлялось, що у послугах Джеррарда зацікавлений англійський Карлайл.

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