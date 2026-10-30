Ця команда дуже орієнтована на майбутнє: Анчелотті – про заявку збірної Бразилії
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував виклик гравців на листопадові товариські матчі проти Японії та Сингапуру.
Його слова передає CBF.
На чемпіонаті світу середній вік команди становив 29,6 років. Під час міжнародної перерви ФІФА у вересні та жовтні він був 24,6, а в листопаді – 23,6.
"Замість того щоб зосереджуватися на силі суперника, ми повинні думати про те, що маємо робити самі, чого хочемо досягти. Наш проєкт передбачає оновлення команди та пошук нового покоління футболістів. Зараз ідеальний момент для цього.
Ми розпочали цей процес під час жовтневої міжнародної паузи й продовжуємо його зараз. У нас є молоді гравці, які можуть стати майбутнім національної збірної.
Цей склад збалансований, дуже молодий, у нас дев'ять гравців олімпійського віку та 15, яким менше 23 років. Це команда, яка дуже орієнтована на майбутнє.
Усі матчі важливі, але процес оновлення команди не зовсім сумісний із вимогою мати вже повністю сформований склад.
Ми повинні проводити зміну поколінь, звісно, демонструючи хорошу гру та намагаючись робити те, що від нас вимагається, – перемагати. Але водночас потрібно враховувати цей перехідний період і стежити за прогресом молодих футболістів", – розповів Анчелотті.
Раніше повідомлялося, що дебютні виклики у національну команду отримали гравці Шахтаря – Марлон Гомес та Аліссон Сантана.
У листопаді Бразилія зіграє в Сінгапурі проти Японії та господарів турніру – 14 і 17 листопада відповідно.
Нагадаємо, що на ЧС-2026 "селесао" припинили свій шлях в 1/16 фіналу, у якій програли Норвегії з рахунком 1:2. У цьому поєдинку Бразилія встановила неприємний рекорд. Команда Анчелотті показала найнижчий відсоток володіння м'ячем за матч у історії своїх виступів на чемпіонатах світу з 1966 року.
Відзначимо, що останній Мундіаль став прощальним для Неймара у футболці національної команди. Нещодавно капітан Сантоса ще раз підтвердив своє рішення.