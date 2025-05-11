Син Анчелотті може замінити Фабрегаса в Комо

Новим головним тренером Комо може стати Давіде Анчелотті, син і асистент наставника Реала Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Football Italia.

Нинішній головний тренер Комо Секс Фабрегас привернув до себе увагу багатьох більш статусних клубів і може змінити місце роботи наприкінці сезону. Головним претендентом на 38-річного іспанського фахівця вважається Баєр.

Замінити Фабрегаса може саме Анчелотті-молодший. Його батько влітку покине Реал і очолить збірну Бразилії, у той час як Давіде уже тривалий час задумується над самостійною тренерською кар’єрою. Минулого року він міг очолити Реймс.

Нагадаємо, вчора, 10 травня, Комо в 36 турі Серії А обіграв Кальярі 3:1, здобувши шосту перемогу поспіль – новий клубний рекорд.