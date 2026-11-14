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Збирай речі й забирайся: Ромаріо закликав Анчелотті піти зі збірної Бразилії після поразки від Японії

Олександр Булава — 14 листопада 2026, 20:58
Збирай речі й забирайся: Ромаріо закликав Анчелотті піти зі збірної Бразилії після поразки від Японії
Карло Анчелотті
CBF

Чемпіон світу 1994 року Ромаріо закликав головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті залишити свою посаду після поразки від Японії (2:3) у товариському матчі.

Про це він розповів в Інстаграм.

Ромаріо вважає, що Анчелотті не виправдав очікувань на чолі національної команди.

"Анчелотті, досить! Збирай речі й забирайся! Ти — один із найвидатніших тренерів в історії світового футболу, але це стосувалося клубів. У збірній Бразилії ти досі не показав, заради чого прийшов. Нам це вже набридло!" – написав Ромаріо.

Окремо колишній форвард звернувся до президента Бразильської конфедерації футболу (CBF) Саміра Шауда, закликавши його не зволікати з кадровими рішеннями.

"Не можна легковажити футболкою збірної. Ми вже пережили достатньо ганьби й не можемо ризикувати тим, щоб змарнувати ще один чемпіонат світу", – підсумував Ромаріо.

Анчелотті очолив збірну Бразилії влітку 2025 року. На чемпіонаті світу-2026 "селесао" припинили свій шлях в 1/8 фіналу, у якій програли Норвегії з рахунком 1:2.

У цьому поєдинку Бразилія встановила неприємний рекорд. Команда Анчелотті показала найнижчий відсоток володіння м'ячем за матч в історії своїх виступів на чемпіонатах світу з 1966 року.

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