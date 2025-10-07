Іщенко приєднався до Рябоконя у Лівому Березі

42-річний Микола Іщенко увійшов у тренерський штаб Олександра Рябоконя у Лівому Берегу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він працюватиме асистентом нового головного тренера.

За час ігрової кар'єри Іщенко виступав за Карпати, Шахтар, Іллічівець, Металіст, Сталь, Верес. У складі "гірників" став володарем Кубка УЄФА, дворазовим чемпіоном України, володарем національних Кубка та Суперкубка.

У 2021 році захищав кольори Лівого Берега в дебютному сезоні команди в професіональному футболі, провівши за "лелек" 21 матч у Другій лізі та Кубку України. У 2023 році завершив ігрову кар’єру в іванківському Штурмі.

Лівий Берег на цей час має в активі 13 балів та займає шосте місце турнірної таблиці Першої ліги.

Напередодні клуб призначив на посаду головного тренера Олександра Рябоконя. Досвідчений фахівець замінив на цій посаді Андрія Гаврюшова. Той очолював команду лише з літа поточного року, проте був звільнений наприкінці вересня після трьох поразок поспіль.