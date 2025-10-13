Рябоконь: У команди є характер і хлопці грають до кінця

Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь вважає, що його команда показала характер у матчі 11 туру Першої ліги проти Ворскли (2:0).

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Дуже задоволений результатом сьогоднішнього матчу. Вважаю, що команда сьогодні грала пристойно проти непростого суперника. Безумовно, не все ще вдавалося, але це очікувано. Сподобалося те, що у нашої команди є характер і хлопці грають до кінця. Вперше у нинішньому сезоні у стартовому складі вийшов бразильський нападник Венделл і він зіграв дуже непогано. До того ж грав на незвичній для себе позиції – у центрі нападу. На жаль, два його голи скасували, але він дуже допоміг команді сьогодні і віддав всі сили. Четвертий матч поспіль Лівий Берег не пропускає. Наш голкіпер Жмурко відіграв надійно і декілька разів врятував команду", – сказав він.

Також тренер розповів про кадрові втрати перед грою та оцінив гру найкращого бомбардира команди

"На жаль, через травму не потрапив до заявки Косовський. Це дуже прикро, адже він у минулому матчі був одним із найкращих. Мінімум два тижні він не зможе грати. Зараз найкращий бомбардир команди – Сіднней. У нього хороший поставлений удар, може реалізовувати пенальті та вдало підключається на стандарти. Будемо працювати над тим, щоб форварди забивали більше. Для нас головне, щоб команда перемагала", – заявив Рябоконь.

Лівий Берег здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті та наразі з 19 очками посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Рябоконь очолив команду 7 жовтня. На цій посаді він замінив Андрія Гаврюшова. Той очолював команду лише з літа поточного року, проте був звільнений наприкінці вересня після трьох поразок поспіль.