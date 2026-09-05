Рябоконь – про нічию з Чорноморцем: Один тайм зіграли гірше, в іншому – трішки краще

Головний тренер команди Олександр Рябоконь оцінив виїзну нічию проти одеського Чорноморця (0:0) у 5 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

Наставник назвав аспекти, які потребують покращення.

"Гра видалася досить небагатою на моменти. Їх було небагато в обох команд. Те, що не виграємо чотири тури – це не дуже добре, але й матчі без поразок радують. Не можу сказати, що за такої гри я розчарований результатом, але й радіти нічому.

Поле було в гарному стані, погода – футбольна, і тривоги не заважали. Але хотілося б бачити більше майстерності від наших гравців у деяких епізодах, без цього важко забивати. 50 на 50 щодо настрою і якості гри. Один тайм зіграли гірше, в іншому – трішки краще. Крокуємо далі", – підсумував Рябоконь.