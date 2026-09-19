Це майже як перше кохання: Рябоконь – про першу перемогу Лівого Берега в сезоні УПЛ

Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Епіцентром (2:0) у 7-му турі чемпіонату України, яка стала першою в поточному сезоні.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Перша перемога, така довгоочікувана – це майже як перше кохання. Тому всі дуже задоволені. Головне – емоційний стан у будь-якій ситуації.

Ми на кожну гру налаштовуємося і мали шанси в попередніх іграх. Полісся або Карпати по грі виглядали трошки сильнішими, а в інших матчах ми повинні були перемагати, на мою думку. Тому добре, що це сталося сьогодні.

Навіть не дуже хочеться аналізувати з тактичної точки зору. Головне – що перед такою великою паузою всі наші хлопці підуть з добрим настроєм у короткочасну відпустку. Ну і, значить, у них і в сім'ях буде все нормально – це теж дуже багато значить", – підсумував Рябоконь.