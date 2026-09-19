Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це майже як перше кохання: Рябоконь – про першу перемогу Лівого Берега в сезоні УПЛ

Олександр Булава — 19 вересня 2026, 21:57
Це майже як перше кохання: Рябоконь – про першу перемогу Лівого Берега в сезоні УПЛ
Олександр Рябоконь
Лівий Берег

Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Епіцентром (2:0) у 7-му турі чемпіонату України, яка стала першою в поточному сезоні.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Перша перемога, така довгоочікувана – це майже як перше кохання. Тому всі дуже задоволені. Головне – емоційний стан у будь-якій ситуації.

Ми на кожну гру налаштовуємося і мали шанси в попередніх іграх. Полісся або Карпати по грі виглядали трошки сильнішими, а в інших матчах ми повинні були перемагати, на мою думку. Тому добре, що це сталося сьогодні.

Навіть не дуже хочеться аналізувати з тактичної точки зору. Головне – що перед такою великою паузою всі наші хлопці підуть з добрим настроєм у короткочасну відпустку. Ну і, значить, у них і в сім'ях буде все нормально – це теж дуже багато значить", – підсумував Рябоконь.

Столичний колектив має в активі 7 очок та наразі розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, напередодні Харків з голами легіонерів у другому таймі здолав Буковину, а Динамо з голами Бражка та Пономаренка дотиснуло Зорю.

Лівий берег Олександр Рябоконь

Лівий берег

Епіцентр поступився Лівому Берегу в 7 турі УПЛ
Полісся завдяки автоголу Косовського переграло Лівий Берег та очолило УПЛ
Рябоконь – про нічию з Чорноморцем: Один тайм зіграли гірше, в іншому – трішки краще
Чорноморець і Лівий Берег розписали нульову нічию в 5-му турі УПЛ
Карпати вперше в сезоні втратили очки в матчі УПЛ

Останні новини