Тільки вихід в УПЛ, – тренер Лівого Берега назвав завдання на сезон

Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь окреслив завдання на другу частину сезону у Першій лізі.

Слова наставника "лелек" цитує УПЛ ТБ.

Досвідчений тренер підтвердив амбіції клубу підвищитися в класі.

"Я гадаю, що 4-5 команд будуть вести боротьбу за путівки до УПЛ. Наше завдання на сезон однозначне – тільки вихід в УПЛ", – сказав Рябоконь.

Лівий Берег під час зимової перерви підсилив склад кількома футболістами. До відновлення змагань можлива поява чергових новачків.

"Поки що в нас 4 новачки. Попри те, що це футболісти з Другої ліги, вони, на мою думку, молоді перспективні. Поки не беремо футболістів із досвідом ігровим і життєвим. Однак, можливо, десь після зборів ще хтось додасться", – зазначив Рябоконь.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Лівий Берег підписав одразу чотирьох гравців з ФК Лісне, де раніше працював Олександр Рябоконь. Після 18 зіграних матчів "лелеки" займають друге місце у турнірній таблиці Першої ліги, що дозволяє напряму вийти в елітний дивізіон.