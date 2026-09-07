УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 7 туру

Затверджено розклад матчів 7-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він у п'ятницю, 18 вересня, матчем між Чорноморцем та Оболонню, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – ЛНЗ, який запланований на неділю, 20 вересня.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27

7 тур

18 вересня (п'ятниця)

13:00 Чорноморець – Оболонь

18:00 Полісся – Кривбас

19 вересня (субота)

13:00 Харків – Буковина

15:30 Зоря – Динамо

18:00 Епіцентр – Лівий Берег

20 вересня (неділя)

13:00 Кудрівка – Колос

15:30 Карпати – Верес

18:00 Шахтар – ЛНЗ

Раніше повідомлялося, що УПЛ скоригувала час матчів 6-го туру чемпіонату з урахуванням безпекової ситуації в Україні.