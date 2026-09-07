УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 7 туру
Затверджено розклад матчів 7-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він у п'ятницю, 18 вересня, матчем між Чорноморцем та Оболонню, а закриватиме програму поєдинок Шахтар – ЛНЗ, який запланований на неділю, 20 вересня.
Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
7 тур
18 вересня (п'ятниця)
- 13:00 Чорноморець – Оболонь
- 18:00 Полісся – Кривбас
19 вересня (субота)
- 13:00 Харків – Буковина
- 15:30 Зоря – Динамо
- 18:00 Епіцентр – Лівий Берег
20 вересня (неділя)
- 13:00 Кудрівка – Колос
- 15:30 Карпати – Верес
- 18:00 Шахтар – ЛНЗ
Раніше повідомлялося, що УПЛ скоригувала час матчів 6-го туру чемпіонату з урахуванням безпекової ситуації в Україні.