Непослідовність арбітражу: Оболонь звернулась за роз’ясненням стосовно суддівства матчу з Харковом

Оболонь звернулась до президента Української Прем'єр-Ліги Євгена Дикого та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль із проханням надати оцінку діям головного арбітра Олексія Деревінського та арбітра VAR Дениса Резнікова у матчі 5 туру чемпіонату України з ФК Харків (0:5).

Про це йдеться в заяві клубу.

Столичний клуб вимагає детальних роз'яснень щодо низки епізодів. Зокрема, на 17-й хвилині захисник Харкова Євген Павлюк наступив на ногу Олегу Слободяну, але цей момент арбітр залишив без покарання. Натомість на 39-й хвилині за схожий фол проти Павлюка гравець Оболоні Тарас Мороз отримав попередження.

Також на 27-й хвилині півзахисник "пивоварів" Максим Чех отримав жовту картку за удар по нозі Артема Смолякова, тоді як на 42-й хвилині за аналогічний фол проти Чеха гравець харків'ян Рамік Гаджиєв залишився без покарання.

Окремо Оболонь звернула увагу на свій скасований гол, рішення щодо якого клуб вважає помилковим, оскільки Тарас Мороз не заважав голкіперу Георгію Єрмакову.

Клуб просить надати офіційну оцінку діям арбітрів, а також провести професійний аналіз кожного з моментів.