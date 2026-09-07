Пасіч: Навіть не думав, що гол Динамо скасують
Правий захисник черкаського ЛНЗ Геннадій Пасіч оцінив нічию з київським Динамо (0:0) в 5-му турі Української Прем'єр-ліги, пригадавши скасований гол столичного колективу.
Його слова передає "Український футбол".
"Добре, що відбилися і зіграли на нуль. Але в нас був зовсім інший план. Нам треба було більше вибігати в атаки, грати за спину захисників суперника. Однак кияни дуже низько сіли в обороні, тому, по суті, у нас не було простору для таких дій і моментів, щоб забити.
Моє завдання на гру? Нічого такого, все як зазвичай. Але, звісно, були певні нюанси, наприклад, коли йшла передача назад, треба було переходити на свого гравця, грати один в один і контролювати його. Водночас Динамо частіше за нас використовувало фланги, за рахунок чого створювало більше моментів і виконувало чимало подач. Також вони більше грали через центр, використовуючи Бражка – їхня гра багато в чому була пов'язана саме з ним", – зазначив оборонець.
Також Пасіч відреагував на скасований гол нападника киян Матвія Пономаренка.
"Я навіть не думав, що гол Динамо будуть переглядати. Вважав, що він чистий. Комбінацію вони провели, знову ж таки, через центр. Ярмоленко чудово зіграв, а Пономаренко її завершив", – зазначив футболіст.
Нагадаємо, у вересні ЛНЗ продовжив контракт з головним тренером Віталієм Пономарьовим.