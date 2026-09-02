УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 4 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну четвертого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 38 експертів було визнано наставника Полісся Руслана Ротаня.

Його підопічні переграли на виїзді Шахтар з рахунком 2:0. До трійки також увійшли Сергій Шищенко (Буковина) та Младен Бартулович (Харків).

Звання найкращого футболіста туру здобув Артем Козак. Центральний півзахисник Епіцентра відзначився трьома гольовими передачами у поєдинку з Кудрівкою (3:0).

Символічна збірна 4 туру УПЛ: Пеньков (Буковина) – Крупський (Харків), Безуглий (Буковина), Сарапій (Полісся), Михайличенко (Полісся) – Рохас (Епіцентр), Козак (Епіцентр), Забергджа (Харків), Назаренко (Полісся) – Кожушко (Буковина), Сидун (Епіцентр)

Наступний тур УПЛ стартує 4 вересня матчем Чорноморець – Лівий Берег. Він має розпочатись о 13:00.