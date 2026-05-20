УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 29 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 29 туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 32 експертів було визнано наставника Кудрівки Олександра Протченка.

Його підопічні переграли ЛНЗ з рахунком 1:0. До трійки кращих також увійшли Олександр Антоненко (Оболонь) та Володимир Шаран (Олександрія).

Звання найкращого футболіста туру здобув центральний захисник львівських Карпат Владислав Бобогло. Він відзначився дублем у грі з Вересом (2:0).

Символічна збірна 29 туру УПЛ: Сапутін (Зоря) – Мірошніченко (Карпати), Бабогло (Карпати), Жовтенко (Оболонь), Азаров (Шахтар) – Шевченко (Кривбас), Світюха (Кудрівка), Волохатий (Оболонь) – Цара (Олександрія), Сидун (Епіцентр), Обах (Шахтар)

Останній тур УПЛ стартує 21 травня матчем Шахтар – Колос. Він має розпочатись о 15:30.