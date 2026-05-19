Кривбас викупив гравця молодіжної збірної Ізраїлю

Олександр Булава — 19 травня 2026, 19:31
Бар Лін
ФК Кривбас (Кривий Ріг)

Кривбас активувати опцію викупу півзахисника молодіжної збірної Ізраїлю Бара Ліна, який належить Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Кривбас викупив у Маккабі Тель-Авів права на Бара Ліна. Це передбачено. Це певна інвестиція в майбутній трансфер на експорт.

Transfermarkt називає цифру 250 тисяч євро. Я думаю, що якщо це плюс-мінус так і є, то це абсолютно нормальне адекватне рішення", – сказав Співаковський.

21-річний ізраїльтянин цього сезону забив 5 голів та віддав 1 асист у 27 матчах.

Кривбас після 29 туру посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 47 очок. Криворіжці закриватимуть сезон 23 травня поєдинком проти Олександрії.

Напередодні генеральний директор криворізького Кривбаса Володимир Баєнко відреагував на потенційний відхід венесуельського півзахисника Глейкера Мендози.

