Кривбас викупив гравця молодіжної збірної Ізраїлю

Кривбас активувати опцію викупу півзахисника молодіжної збірної Ізраїлю Бара Ліна, який належить Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Кривбас викупив у Маккабі Тель-Авів права на Бара Ліна. Це передбачено. Це певна інвестиція в майбутній трансфер на експорт.

Transfermarkt називає цифру 250 тисяч євро. Я думаю, що якщо це плюс-мінус так і є, то це абсолютно нормальне адекватне рішення", – сказав Співаковський.