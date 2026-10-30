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Легіонер Карпат отримав дискваліфікацію за удар "в стилі Зідана"

Олександр Булава — 30 жовтня 2026, 22:13
Легіонер Карпат отримав дискваліфікацію за удар в стилі Зідана
Жан Педрозу
Карпати

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував бразильського легіонера Карпат Жана Педрозу.

Про це повідомляє УАФ.

Педрозу отримав вилучення у матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги з Чорноморцем (0:0). Вже на 5-й хвилині зустрічі захисник отримав червону картку за удар головою Олега Пушкарьова біля кутового прапорця.

У підсумку КДК УАФ відсторонив гравця Карпат від участі у змаганнях на три матчі (за жорстоку поведінку).

Епізод із Педрозу нагадав уболівальникам легендарний інцидент у фіналі чемпіонату світу 2006 року. Тоді французький півзахисник Зінедін Зідан ударив головою італійця Марко Матерацці у груди, за що отримав пряму червону картку.

Зазначимо, що Педрозу став гравцем "левів" у липні 2024 року. В поточному сезоні в його активі 12 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.

Карпати наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 16 очок після 10-ти матчів.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.

Чемпіонат України, УПЛ Жан Педрозу Карпати Львів КДК УАФ

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