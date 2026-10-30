Легіонер Карпат отримав дискваліфікацію за удар "в стилі Зідана"
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував бразильського легіонера Карпат Жана Педрозу.
Про це повідомляє УАФ.
Педрозу отримав вилучення у матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги з Чорноморцем (0:0). Вже на 5-й хвилині зустрічі захисник отримав червону картку за удар головою Олега Пушкарьова біля кутового прапорця.
У підсумку КДК УАФ відсторонив гравця Карпат від участі у змаганнях на три матчі (за жорстоку поведінку).
Епізод із Педрозу нагадав уболівальникам легендарний інцидент у фіналі чемпіонату світу 2006 року. Тоді французький півзахисник Зінедін Зідан ударив головою італійця Марко Матерацці у груди, за що отримав пряму червону картку.
Зазначимо, що Педрозу став гравцем "левів" у липні 2024 року. В поточному сезоні в його активі 12 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.
Карпати наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 16 очок після 10-ти матчів.
Нагадаємо, напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.