Легіонер Карпат отримав дискваліфікацію за удар "в стилі Зідана"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував бразильського легіонера Карпат Жана Педрозу.

Про це повідомляє УАФ.

Педрозу отримав вилучення у матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги з Чорноморцем (0:0). Вже на 5-й хвилині зустрічі захисник отримав червону картку за удар головою Олега Пушкарьова біля кутового прапорця.

У підсумку КДК УАФ відсторонив гравця Карпат від участі у змаганнях на три матчі (за жорстоку поведінку).

Епізод із Педрозу нагадав уболівальникам легендарний інцидент у фіналі чемпіонату світу 2006 року. Тоді французький півзахисник Зінедін Зідан ударив головою італійця Марко Матерацці у груди, за що отримав пряму червону картку.

20 years ago today, Zinedine Zidane was sent off after headbutting Marco Materazzi in the 2006 World Cup final. He basically handed Italy the 2006 WC by doing this. https://t.co/MVZLgPJgaJ — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 9, 2026

Зазначимо, що Педрозу став гравцем "левів" у липні 2024 року. В поточному сезоні в його активі 12 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.

Карпати наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 16 очок після 10-ти матчів.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.