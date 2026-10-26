Дев’ять клубів отримали штрафи від КДК УАФ на загальну суму 936 тисяч гривень

КДК УАФ оштрафував 9 клубів за підсумками матчів чемпіонату України: загальна сума грошових внесків становить 936 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Найбільше заплатить Динамо – 240 тисяч гривень за поведінку вболівальників під час гри з Поліссям.

Зокрема, 120 тисяч гривень клуб отримав за використання піротехніки, 50 тисяч – за дії вболівальників, що порушували правила поведінки на стадіоні, ще 50 тисяч – за повторні нецензурні скандування.

Також Динамо оштрафували на 20 тисяч гривень за недотримання вимог щодо евакуації команди в укриття під час повітряної тривоги.

По 200 тисяч гривень мають сплатити Олександрія та Локомотив. Олександрія отримала штрафи за повторне використання піротехніки, призупинення матчу та кидання сторонніх предметів.

Локомотив покарали за дискримінаційні скандування та жести вболівальників; клуб також має провести для них освітню лекцію.

Полісся оштрафували на 145 тисяч гривень за піротехніку, призупинення матчу та порушення правил евакуації в укриття. Карпати сплатять 90 тисяч гривень за нецензурні скандування на адресу арбітра та порушення з боку представників команди.

Також штрафи отримали Нива Тернопіль – 36 тисяч гривень, ЛНЗ – 15 тисяч, Епіцентр і Кривбас – по 5 тисяч. Загальна сума грошових внесків у рішенні КДК становить 936 тисяч гривень.

Як відомо, з 27 по 29 жовтня упродовж трьох ігрових днів відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу. Центральною подією етапу стане класичне протистояння Шахтаря та Динамо.