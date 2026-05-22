Гвардіола пояснив, чому покине Манчестер Сіті

Олег Дідух — 22 травня 2026, 14:22
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив, чому ухвалив рішення покинути свою посаду наприкінці поточного сезону.

Слова іспанського фахівця наводить пресслужба англійського клубу.

"Не питайте мене, чому я йду. Причини немає, але глибоко всередині я знаю, що мій час настав. Ніщо не вічне. Якби воно таким було, я був би тут. Вічним буде почуття, люди, спогади та любов, яку я маю до мого Манчестер Сіті", – заявив тренер.

Гвардіола очолював Манчестер Сіті з літа 2016 року. За 10 років на чолі команди привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.

Сумарно на чолі Манчестер Сіті Гвардіола провів 592 матчі, в яких здобув 416 перемог, 87 разів зіграв унічию та зазнав 89 поразок.

