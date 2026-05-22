Гвардіола пояснив, чому покине Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив, чому ухвалив рішення покинути свою посаду наприкінці поточного сезону.
Слова іспанського фахівця наводить пресслужба англійського клубу.
"Не питайте мене, чому я йду. Причини немає, але глибоко всередині я знаю, що мій час настав. Ніщо не вічне. Якби воно таким було, я був би тут. Вічним буде почуття, люди, спогади та любов, яку я маю до мого Манчестер Сіті", – заявив тренер.
Гвардіола очолював Манчестер Сіті з літа 2016 року. За 10 років на чолі команди привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.
Сумарно на чолі Манчестер Сіті Гвардіола провів 592 матчі, в яких здобув 416 перемог, 87 разів зіграв унічию та зазнав 89 поразок.