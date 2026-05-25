Гвардіола: Я буду поза футболом деякий час

Колишній тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився планами щодо своєї подальшої кар'єри, підтвердивши намір взяти тривалу паузу від тренерської діяльності.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Багато людей, мої найближчі, коли я сказав, що це буде мій останній етап, сказали: мине три місяці, і ти повернешся. Чесно кажучи, я так не думаю, мені здається, що пауза триватиме довго. Але я повинен довести це самому собі.

За винятком пів року в Нью-Йорку, це триває вже 17-18 років кожні три дні. Люди вимагають треблів та перемог у Прем'єр-лізі. Мені потрібно трохи видихнути та розслабитися. Я буду поза футболом деякий час, принаймні зараз я відчуваю саме це", – розповів Гвардіола.