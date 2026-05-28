Голанд зворушливо висловився про Гвардіолу: Честь усього життя – працювати з найкращим

Норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд звернувся до Жузепа Гвардіоли, який провів свій останній матч за "містян".

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Забивний форвард зворушливо висловився про іспанського спеціаліста, який віддав англійському гранду 10 років.

"Тренер, який ніколи не припиняв навчати. Звучить божевільно, але ви змусили велич відчуватися чимось звичайним. Навіть після хет-триків, перемог і трофеїв завжди був наступний урок, наступний виклик і наступний рівень, якого треба досягти. Ця ментальність назавжди змінила цей клуб і змінила мене також. Честь усього життя – працювати з найкращим. Дякую за все, босе", – написав Ерлінг.

Прощання коуча з англійською командою було зіпсованим, адже Манчестер Сіті програв Астон Віллі в останньому турі сезону АПЛ-2025/26 (1:2). "Містяни" фінішували другими у турнірній таблиці першості (78 балів).

Нагадаємо, що 55-річний Гвардіола очолював манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 593 матчі (423 перемоги, 77 мирових та 93 поразки) та завоював 20 титулів.

Також Жузеп пояснив, чому вирішив покинути МанСіті та розповів про свої наступні плани. Іспанець щемливо звернувся до фанів "містян".

Раніше повідомлялося, що його ім'ям хочуть назвати одну з трибун "Етіхад".