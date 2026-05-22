Гвардіола розповів, які у нього плани після відходу з Манчестер Сіті

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, чим планує займатися після відходу з команди.

Його слова передає ESPN.

"А тепер відпочинок. На найближчий час у мене немає планів щодо тренувань. Інакше я б залишився тут. Мені потрібно трохи відсторонитися, я деякий час не буду проводити тренування".

Коли Гвардіолі навели приклад Юргена Клоппа, який пішов з посади головного тренера Ліверпуля, як він сам казав, через брак енергії, Жузеп відповів, що переживає зараз аналогічні почуття.

"Безумовно. Я відчуваю, що в мене не вистачить енергії, необхідної для того, щоб кожні три дні боротися за титули, перебуваючи на чолі команди. Я сам знаю, що в мене є ця енергія, але відчуваю, що її вже не вистачить.

Минуло 10 років. Такі важливі рішення приймаються не тому, що в мене немає амбіцій або я не хочу спробувати ще раз, а тому, що зараз – ідеальний момент і час".

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті оголосив, що Гвардіола покине клуб наприкінці поточного сезону. Контракт іспанського фахівця з "містянами" був розрахований до літа 2027 року, проте сторони вирішили припинити співпрацю достроково.

Прощальною грою для тренера стане матч 38 туру АПЛ проти Астон Вілли, який відбудеться у неділю, 24 травня.

Гвардіола очолював Манчестер Сіті з літа 2016 року. За 10 років на чолі команди привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.

Сумарно на чолі Манчестер Сіті Гвардіола провів 592 матчі, в яких здобув 416 перемог, 87 разів зіграв унічию та зазнав 89 поразок.